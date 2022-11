Baresi: "L'esperienza dell'anno scorso in Champions ci è servita. Siamo convinti di potercela giocare con tutti"

MilanNews.it

In merito all'esperienza del Milan in Champions League, Franco Baresi ha dichiarato a Sky dopo il sorteggio degli ottavi, con i rossoneri che affronteranno il Tottenham: "In questo momento stiamo bene. Siamo maturi per giocare queste partite. L'esperienza dell'anno scorso ci è servita. Siamo convinti di potercela giocare con tutti. Conte è attento a tutto, ma il Milan può essere all'altezza anche di questo turno".