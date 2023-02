Baresi racconta Fondazione Milan: "In 20 anni ha favorito l'accessibilità allo sport per tutti"

MilanNews.it

Fondazione Milan festeggia 20 anni di attività e il Corriere della Sera, edizione Milano, ha dedicato un approfondimento al tema grazie a un'intervista a Franco Baresi da sempre molto attivo nella onlus rossonera. Il leggendario capitano ha raccontato cosa è stata Fondazione Milan nei suoi primi 20 anni: "Nei suoi vent’anni di attività Fondazione Milan ha realizzato 230 progetti, offrendo il proprio contributo per favorire l’accessibilità allo sport per tutti e nel fornire supporto educativo, sanitario e sociale. Dalla sua istituzione la Fondazione ha donato 12 milioni di euro e sviluppato progettualità strutturate a fianco di 170 organizzazioni a Milano, in Italia e in altri 23 Paesi di tutto il mondo