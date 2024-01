Baresi ricorda Beckenbauer: "Quando mi paragonavano a lui, mi sentivo a disagio"

"Momento triste. Ci ha lasciato Beckenbauer. Una icona, un mito, un imperatore per come interpretava il suo ruolo. Lo ammiravo: tecnica, personalità, eleganza. Un vero idolo per generazioni. Per me è stata una fonte di ispirazione. Quando mi paragonavano a lui, mi sentivo a disagio. Per me la sua morte è un grandissimo dispiacere". È questa la dedica di Franco Baresi, leggendario capitano del Milan e attuale vice-presidente del club rossonero, a Franz Beckenbauer, scomparso oggi all'età di 79 anni, ai microfoni di Radio Sportiva.