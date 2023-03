Baresi ricorda Galbiati: "Per me sei stato importante e speciale"

MilanNews.it

E' morto questa mattina a 85 anni Italo Galbiati, storico collaboratore di Fabio Capello anche negli anni vittoriosi del Milan. Il capitano di quella squadra rossonera Franco Baresi ha voluto ricordare così il suo ex allenatore con un pensiero su Instagram: "Caro Italo, mister sei stato per me una figura importante e una persona speciale sempre disponibile e sorridente. Grazie RIP".