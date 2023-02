Baresi su Ibra: "Non so cosa potrà dare ma trasmette sicurezza e personalità"

MilanNews.it

Franco Baresi, attualmente vicepresidente onorario del Milan, ha parlato nel corso della sua intervista al QS di Zlatan Ibrahimovic che è pronto a tornare in campo a 41 anni e dopo una seconda operazione al ginocchio. Queste le sue parole: "Sappiamo chi è Zlatan, dove è stato ha vinto. E' tornato e ha fornito un grande apporto la scorsa stagione. Gli anni passano per tutti, non so cosa potrà dare ma è una figura che trasmette sicurezza e personalità".