Baresi sul suo ruolo di 'ambassador': "Mi rendo conto di quanto il Milan sia amato nel mondo"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Franco Baresi, ex leggendario capitano rossonero e attuale vicepresidente onorario del club, ha parlato ai microfoni de Il Giorno commentando così il suo ruolo di ambasciatore per l'AC Milan nel mondo: "Quando vado in giro come 'ambassador' mi rendo conto di quanto sia importante, seguito e amato il Milan nel mondo grazie ai successi in campo internazionale. E questo è molto gratificante"