Bari, Nasti: "Mi ispiro a Icardi. Proverò a rubare qualche trucchetto a Menez..."

Marco Nasti, nuovo centravanti del Bari arrivato in prestito dal Milan, ha risposto alle curiosità dei tifosi biancorossi tramite i canali social della società pugliese: "Il mio giocatore preferito Benzema, ma per come attacco l’area mi ispiro a Icardi. Tra i miei compagni quelli con cui ho legato di più sono Vicari e Benali, ma tutta la squadra mi ha fatto sentire a casa sin da subito.

Menez? Un onore giocare con lui. Proverò a rubargli qualche trucchetto in allenamento. Prima era mio compagno di stanza, poi mi ha lasciato solo. Numero di maglia? Se ci sarà la possibilità prenderò la 9. Io contro il Bari ci ho giocato l’anno scorso, si vedeva che era allenata bene. L’obiettivo è fare meglio dell’anno scorso. Quest'anno mi aspetto un grandissimo campionato, abbiamo le qualità per farlo e per fare meglio dell’anno scorso".