Bari, Nasti: "Sono un attaccante generoso, forse devo gestirmi di più"

vedi letture

“Il nostro obiettivo è quello di andare in Serie A, ce la metteremo tutta”. Non si nasconde l’attaccante del Bari Marco Nasti parlando in conferenza stampa e presentandosi alla nuova piazza: “ La concorrenza è uno stimolo in più, a me è sempre piaciuta la competizione sana interna al gruppo. Lo scorso anno ho seguito Cheddira, ha fatto un campionato fantastico, l'ho conosciuto in ritiro e mi ha aiutato tanto. Non sento la pressione perché conosco le mie potenzialità e so che posso far bene con questa maglia.

- continua Nasti come riporta TuttoBari.com - Sono un attaccante generoso, forse devo imparare a gestirmi meglio nel corso delle gare, ma sono giovane e devo crescere. Mi piace segnare e far gol, anche se io forse faccio troppo lavoro sporco. Me l'ha detto anche Polito, devo essere più lucido vicino l'area di rigore. A Cosenza, essendo appena uscito dalla Primavera, non avevo i ritmi dei miei compagni, però ho sempre provato a mettere in difficoltà il mister”.