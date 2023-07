Bari, occhi su Nasti per rinforzare l'attacco

MilanNews.it

Marco Nasti e Mattia Valoti sono questi i due grandi colpi nella testa del direttore sportivo del Bari Ciro Polito per rinforzare il reparto offensivo. Per il primo, centravanti classe 2003 reduce dalla stagione a Cosenza, il ds biancorosso sta stringendo i tempi con il Milan per assicurarsi il prestito e anticipare la folta concorrenza che vede anche Parma e Sampdoria interessate. A riportarlo è il Corriere dello Sport.