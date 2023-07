MilanNews.it

Qualche colpo l'ha già portato al termine, qualche altro quasi. Il Bari è pronta ad accogliere Nasti in prestito dal Milan, ma sono in via di definizione anche altri due acquisti secondo La Gazzetta dello Sport: Davide Diaw, sempre per l'attacco, e Mattia Valoti, entrambi dal Monza.