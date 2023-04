Barigelli: "C'è moltissimo di Pioli nella cavalcata europea del Milan"

MilanNews.it

Stefano Barigelli, direttore della Gazzetta dello Sport, ha proposto questa mattina sulla rosea un pezzo dal titolo "Il derby di Milano rimette a posto i conti con la storia" in cui parla della semifinale di Champions League che si giocherà tra Milan e Inter. Ha scritto così del percorso rossonero: "I grandi risultati sono sempre collettivi, ma non tutti partecipano con la medesima quota al successo. Credo che nella cavalcata europea del Milan ci sia moltissimo di Pioli. Così come credo che in quella dell’Inter il peso del club sia stato determinante. Pioli non ha avuto soccorso dal mercato.

Nella doppia sfida dei quarti ha giocato con la squadra dello scudetto, con un Kessie e un Ibra in meno, con un Giroud più vecchio di un anno e con sulle spalle un Mondiale. Quando si è infortunato Maignan ha dovuto affidarsi a Tatarusanu. Ha provato in tutti i modi a trasformare De Ketelaere e Origi nell’oro promesso, ma non c’è riuscito. Almeno per ora. L’eliminazione della squadra largamente più forte d’Italia, il Napoli, porta la firma di Pioli."