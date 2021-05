Barigelli sulla Gazzetta: "Il Milan si è complicato la vita da solo. Perché affiancare a Ibra un azzardo come Mandzukic?"

“Il Milan paga errori di mercato”. Così, sulle pagine de la Gazzetta dello Sport, il direttore Stefano Barigelli analizza il finale di campionato dei rossoneri, che rischiano la qualificazione alla prossima Champions League. “Il Milan s’è complicato la vita da solo. Diversi gli errori strategici compiuti. Il primo, capitale, commesso alla fine del girone d’andata, terminato al primo posto con 43 punti. L’errore è stato non supportare quel bellissimo risultato, raggiunto nonostante una rosa non da primato, con un mercato d’inverno adeguato. All’acquisto di Tomori andava sommato un centravanti vero, non Mandzukic. La mancanza di Ibra si è sentita moltissimo. Ma era così difficile prevedere potesse fermarsi un giocatore che tra qualche mese compirà quarant’anni? Perché a Ibra aggiungere un azzardo al cubo come il croato?”.