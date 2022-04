Barone (dg Fiorentina) in vista della partita col Milan "Andremo a Milano a fare un'ottima prestazione"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato a un evento per il centenario dell'Affrico, società di Firenze: "Abbiamo passato due partite in difficoltà, speriamo di raccogliere tutto il gruppo e andare a Milano a fare un'ottima prestazione poiché la meritano i nostri tifosi. Ce la metteremo tutta, abbiamo bisogno dell'appoggio della tifoseria per queste ultime gare di fine stagione. Non dobbiamo mollare, abbiamo un obiettivo visto che abbiamo la possibilità di arrivare in Europa: possiamo ancora coronare il nostro sogno europeo, siamo padroni del nostro destino. Sabato dobbiamo fare una grande prestazione e non possiamo essere distratti come siamo stati a Salerno o ieri sera". A riportarlo è FirenzeViola.it.