Baroni su Colombo: "Ha potenzialità incredibili. Vuole imparare"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore del Lecce Marco Baroni, prossimo avversario del Milan in campionato, ha speso parole importanti per il giovane attaccante Lorenzo Colombo, in prestito alla squadra pugliese proprio dal club rossonero, nel post partita della sfida che i giallorossi hanno pareggiato ieri contro lo Spezia. Queste le dichiarazioni di Baroni rilasciate a Dazn: “Il suo destino è nelle sue mani, ha potenzialità incredibili. Ci stimola, vuole imparare. Oggi è partito benissimo, paga un po’ le partite ravvicinate, ma potrebbe essere un ragazzo con un futuro importante. I giovani vanno liberati.”