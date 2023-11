Bartesaghi e Zeroli titolari nella vittoria dell'under 19 contro il Liechtenstein

Buona la prima per Davide Bartesaghi e Kevin Zeroli che, nel primo impegno di questa pausa nazionali, sono partiti titolari nella netta vittoria dell'Italia under 19 sui pari età del Liechtenstein: 7-0 il risultato finale. Il difensore ha giocato tutti i 90 minuti mentre il capitano della Primavera rossonera è stato in campo fino al minuto 72.