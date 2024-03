Bartesaghi ed il gol di Zeroli guidano l'Italia U19 nella vittoria sulla Scozia

90' pieni sia per Davide Bartesaghi che per Kevin Zeroli nella vittoria dell'Italia U19 del CT Bernardo Corradi sui pari età della Scozia. Partita a senso unico quella andata in scena questo pomeriggio, valida per la prima giornata del gruppo 5 di qualificazione per i prossimi Europei, con il capitano del Milan Primavera che si è tolto la soddisfazione di aprire le marcature al 25' del primo tempo.

Anche Davide Bartesaghi ha timbrato il cartellino, non con una rete ma con un'ammonizione, ricevuta al 59'.

IL TABELLINO

SCOZIA-ITALIA 1-3 (0-1)

Scozia (4-3-3): Williamson; Whittaker, Jackson, Grant, Mackenzie; Miller, Watson, Rice; Wales, Bavige, Kelly

Italia (4-3-1-2): Marin; Palestra, Mané, Chiariodia, Bartesaghi; Lipani, Mannini, Di Maggio; Zeroli; Misitano, Pafundi

Marcatori: Zeroli 25' (ITA), Pafudi 71' (ITA), Watson 74' (SCO),

Note: ammoniti Bavidge (SCO), Palestra (ITA), Grant (SCO), Bartesaghi (ITA)