Bartesaghi gioca, lotta ed esulta così: "Una giornata pazzesca!"

Il Milan vince e segna 3 gol al Monza di Raffaele Palladino: rossoneri in festa soprattutto per l'esordio da favola del giovane difensore Jan-Carlo Simic, subentrato a Tommaso Pobega e autore della sua prima rete in prima squadra, sotto la Curva Sud e su un assist al bacio di Leao.

Anche il terzino sinistro proveniente dalla Primavera di Abate e ormai già in pianta stabile nel gruppo di Stefano Pioli, Davide Bartesaghi è stato autore di una buonissima prova nella ripresa, spingendo anche nelle diverse sortite offensive del Milan che hanno poi portato al terzo gol con Noah Okafor.

Questo il post social del giovane rossonero classe 2005 sul proprio profilo Instagram.