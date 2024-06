Bartesaghi: "Grazie a tutti per questa stagione, ci rivediamo presto"

Dopo l'amichevole in Australia contro la Roma di ieri, che ha sancito il fine definitivo alla stagione 23/24 per il Milan, Davide Bartesaghi ringrazia per il supporto e saluta tutti dando appuntamento al prossimo anno calcistico. Il difensore classe 2005 ha esordito quest'anno in Serie A ed in Champions League, facendo poi la spola tra Prima Squadra e Primavera, dove è arrivato in finale di Youth League.