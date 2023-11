Bartesaghi: "Il momento più emozionante è stata la prima chiamata che ho ricevuto per il ritiro in prima squadra"

Se ti dicessi scegli un solo momento, il più emozionante che hai vissuto nell'ultimo anno e mezzo. Quale sceglieresti? In una lunga intervista rilasciata a Calciomercato.com, Davide Bartesaghi si è raccontato.

"Sicuramente l'esordio. Però mi piace tornare a un passo indietro. Il momento più emozionante è stata la prima chiamata che ho ricevuto per il ritiro in prima squadra. Però calma, non sono ancora arrivato dove vorrei arrivare".