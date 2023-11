Bartesaghi: "Pioli persona seria, non punta mai il dito"

vedi letture

Sei ormai parte fissa della prima squadra di Pioli. Che rapporto c'è con il mister? Cos'hai provato quando te l'hanno detto? In una lunga intervista rilasciata a Calciomercato.com, Davide Bartesaghi si è raccontato.



"Quando il mister mi ha chiamato per comunicarmi che avrei preso parte alla tournée due anni fa e che sarei stato aggregato alla prima squadra quest'anno è stato tutto inaspettato e sinceramente tutto molto veloce. All'inizio i primi giorni mi tremavano le gambe, poi però ho capito che è quello per cui stavo lavorando da sempre e quindi sono entrato in campo e ho dato il massimo. Pioli è una persona molto seria, che non punta mai il dito ma prova a spiegarti. Ho la fortuna che è un maestro dato che è stato un difensore e mi sta dando tantissimi consigli su come difendere".