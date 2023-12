Bartesaghi, prima l'esordio in Serie A e poi quello in Europa

Il lavoro del Milan con i giovani in questi anni è sempre stato uno degli obiettivi più importanti della nuova proprietà rossonera, con la crescita della Primavera in grado di sfornare talenti e formare giovani calciatori che con il tempo giusto potranno poi risultare decisivi con la prima squadra, costruendo il proprio percorso nel calcio professionistico e maturando con esperienze positive e alle volte negative. Lo speciale focus di quest'oggi è dedicato al giovane terzino sinistro Davide Bartesaghi, ormai dalla scorsa estate in pianta stabile nel gruppo squadra di Mister Stefano Pioli.

Il ruolo di vice Theo Hernandez è stato ricoperto, soprattutto nel precampionato proprio da Davide Bartesaghi, classe 2005 e già protagonista nella Primavera allenata da Ignazio Abate. Bartesaghi tra Stati Uniti e amichevoli a Milanello è stato tra i più positivi anche in considerazione all'esperienza. Stefano Pioli ha deciso di integrarlo stabilmente in prima squadra e gli ha concesso l'esordio in Serie A TIM nel match di campionato contro il Verona, giocato sabato 23 settembre, per poi riproporlo anche pochi giorni dopo a Cagliari. Meno di due mesi dopo, la prima in Champions, in occasione del successo per 2-1 in casa del Newcastle il 13 dicembre. Il Milan prosegue il proprio lavoro con i giovani: l'esempio di Bartesaghi vede coraggio e voglia di crescere come i due più importanti step da compiere, per un ragazzo che quando chiamato in causa ha sempre fatto bene.