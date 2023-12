Bartesaghi sogna e impara dai più grandi: la crescita del terzino rossonero

Il lavoro del Milan con i giovani in questi anni è sempre stato uno degli obiettivi più importanti della nuova proprietà rossonera, con la crescita della Primavera in grado di sfornare talenti e formare giovani calciatori che con il tempo giusto potranno poi risultare decisivi con la prima squadra, costruendo il proprio percorso nel calcio professionistico e maturando con esperienze positive e alle volte negative. Lo speciale focus di quest'oggi è dedicato al giovane terzino sinistro Davide Bartesaghi, ormai dalla scorsa estate in pianta stabile nel gruppo squadra di Mister Stefano Pioli.

Davide Bartesaghi fa parte del Milan dal 2012 all'età di sette anni, una vita intera dedicata ai colori che ama di più: il rosso e il nero. Il classe 2005 ha fatto parte dell'Atalanta per una stagione e mezzo, ma dopo il provino per entrare negli Esordiente del Milan si ritrovò a parlare con Maldini e Inzaghi, due idoli anche e soprattutto per la famiglia Bartesaghi. La stagione calcistica 2023, fino a questo momento da sogno per l'esterno sinistro rossonero, non si è conclusa con l'esordio in Serie A TIM con la squadra di Stefano Pioli. Dopo le prime due presenze in campionato è arrivata anche la firma sul primo contratto da professionista, con scadenza triennale (il massimo consentito dal regolamento per i minorenni) fino al 2026.