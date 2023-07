Bartl: "Okafor è pronto per il Milan e per la Serie A"

Noah Okafor sarà un nuovo giocatore del Milan. I rossoneri lo hanno visto da vicino nella scorsa Champions League, dove peraltro lo svizzero aprì le marcature della partita d'esordio della fase a gironi. Il collega austriaco Harald Bartl, che ha avuto modo di seguirlo da vicino nell'esperienza al Salisburgo, ce lo presenta:

Harald Bartl, qual è la qualità migliore di Okafor?

"Per me è come attacca la profondità. Inoltre è molto forte nell'uno contro uno e sa usare nell'entrambi i piedi. È destro ma gli ho visto fare anche degli assist di sinistro".

Okafor è un attaccante duttile, ma qual è la sua collocazione migliore?

"Non è un tipico attaccante centrale, tipo Haaland per intenderci. Può farlo ma preferisce giocare da esterno offensivo, possibilmente a sinistra dove può sfruttare la sua velocità e tagliare il campo. Credo che sarebbe l'ideale utilizzarlo in questo modo".

A 23 anni immaginiamo che ci siano ancora margini di crescita. Dove deve ancora lavorare?

"Credo che spalle alla porta debba ancora migliorare, ma in ogni caso parliamo di un giocatore di livello piuttosto alto ma certamente con dei margini di miglioramento. Poi sono da vedere le sue condizioni fisiche dato che è stato reduce da un brutto infortunio (frattura del metatarso, ndr)".

I tanti infortuni sono un campanello d'allarme

"Niente di muscolare, è un gran professionista ma devo dire che è stato spesso tartassato dai difensori avversari".

È pronto per il Milan?

"Magari parlassimo del Manchester City potrei avere qualche dubbio ma credo che per il Milan e la Serie A sia assolutamente pronto. Aveva bisogno di un ulteriore step, lui stesso credo volesse andar via anche perché nell'ultimo periodo era un po' nervoso".