Barzagli e Di Natale al corso allenatori Uefa A

(ANSA) - ROMA, 07 SET - Andrea Barzagli e Antonio Di Natale sono tra gli allievi del nuovo corso per allenatori Uefa A, il secondo massimo livello di formazione per un tecnico, apertosi oggi a Coverciano. Nella sala conferenze 'Mario Valitutti' del Museo del Calcio, informa la Federcalcio, si sono ritrovati i nuovi allievi che per otto settimane seguiranno le 192 ore totali di programma didattico. L'Uefa A è il penultimo step formativo per chi voglia diventare un allenatore e la sua qualifica abilita a poter guidare tutte le formazioni giovanili, tutte le squadre femminili (comprese quelle di serie A) e le prime squadre maschili fino alla Serie C. Inoltre, è possibile essere tesserati come allenatori in seconda in serie A e in serie B maschile. Tra i corsisti, ci sono anche gli ex azzurri Antonio Nocerino e Alberto Aquilani e l'assistente allenatore delle Nazionali femminili giovanili Viviana Schiavi. (ANSA).