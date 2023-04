MilanNews.it

Andrea Barzagli, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN commentando un paragone fra Mike Maignan e Gigio Donnarumma: "Maignan è un portiere moderno, tiene alte le difese, gioca con i piedi ed è forte in porta. Donnarumma è giovanissimo, è un grande portiere ma secondo me diventerà meglio di Maignan".