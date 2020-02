Baseggio: "Saelemaekers deve imparare a gestirsi, Ibra, Maldini e Boban possano insegnargli"

Walter Baseggio, intervistato da Tuttomercatoweb.com, ha sottolineato in cosa dovrebbe migliorare Alexis Saelemaekers: "A mio avviso è troppo aggressivo in campo e deve imparare a gestirsi, maturare. Deve usare la testa, deve pensare alla squadra. All'Anderlecht si è ritrovato in una squadra che aveva perso la mentalità vincente e spero che al Milan con Ibrahimovic, Maldini e Boban possa trarre insegnamento".