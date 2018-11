Bastianelli: "Milan, guarda in Olanda"

Patrick Bastianelli, intervistato da Tuttomercatoweb.com dal WyScout, ha parlato della situazione del Milan in vista del mercato di gennaio: "Mi dispiace per mister Gattuso che si ritrova ad allenare in una situazione non propriamente ottimale. Credo che a gennaio il Milan definirà due acquisti mirati, a centrocampo e in attacco, oltre a Paquetà, per rimediare agli infortuni che ci sono stati". Poi si è passati ai consigli: "Prendete De Ligt: che io sappia lo seguono Real Madrid, Juventus e Manchester United. E credo sia un top player che meriti di andare a giocare in queste grandi società. A centrocampo ci sono due giocatori molto interessanti come De Jong e Van de Beek che sono altrettanto pronti per grandi club. Ecco, loro potrebbero essere molto interessanti per un Milan che sta cercando rinforzi per quella posizione a gennaio".