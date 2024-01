Bastoni-Duda, il Var Nasca all'arbitro Fabbri: "Fischia, fischia santo cielo"

(ANSA) - FIRENZE, 12 GEN - 'Fischia, fischia, ma fischia santo cielo". E' l'invito accorato lanciato dall'addetto al Var Nasca nel finale di Inter-Verona diretta dall'arbitro Fabbri, che tante polemiche e proteste ha generato per la mancata segnalazione della gomitata data dal nerazzurro Bastoni a Duda e dal successivo gol-vittoria per i nerazzurri realizzato da Frattesi. Durante le due ore di incontro con i media, il designatore Gianluca Rocchi ha fatto mostrare e diffondere le immagini e l'audio del contestato episodio. ERocchi sull'invito a fischiare ha dato ragione a Nasca: ''Con il difensore veronese a terra in area di rigore - le sue paroel -, Fabbri doveva interrompere l'azione, in particolare dopo che era colpita la traversa, perché a quel punto l'azione era finita e non bisognava proseguire. Invece Fabbri ha fatto continuare per tre minuti''. Nell'audio si sente dire dal direttore di gara: ''Duda mi ha guardato e si è rimesso giù. Questa è furbizia''. Da qui è nata evidentemente la decisione di non sanzionare il contrasto e far continuare l'azione. Nasca ha poi aggiunto: ''Gol regolare, gol regolare''.

Con tutto quel che ne è scaturito. Invece, è stato detto oggi, doveva essere punito il fallo di Bastoni. ''Non so perché non sia stato ravvisato dal Var - ha ammesso Rocchi -. Ad esempio, l'atteggiamento di Faraoni durante Juventus-Verona ci ha fatto arrabbiare molto ma non ha condizionato la decisione come è stato giusto. In Inter-Verona Fabbri non ha dato la giusta importanza al fallo di Bastoni. Le responsabilità su questo gol è sia di Fabbri che di Nasca allo stesso modo. Come ho detto fin dal primo giorno, bisogna arbitrare con coraggio, non avere mai paura di decidere". (ANSA).