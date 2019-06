Batistuta, Felice se Commisso mi chiama

(ANSA) - FIRENZE, 12 GIU - ''Se davvero la Fiorentina pensasse a me sarei lusingato e molto felice, tutti sanno quello che rappresentano per me Firenze e la maglia viola''. Così Gabriel Batistuta ha commentato le indiscrezioni secondo cui il neo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso vorrebbe affidargli un ruolo chiave nel futuro organigramma societario. 'Ho notato un grandissimo entusiasmo per l'arrivo del presidente Commisso - ha aggiunto l'ex campione argentino ai microfoni di Lady Radio - Penso che stia per cominciare una bellissima avventura per la nuova società viola''. Da qualche giorno Batistuta si trova in Italia, con tappa irrinunciabile nell'amata Firenze e fine settimana in Sardegna per partecipare ad un torneo di golf.