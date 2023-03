Battibecco social, Ravezzani corregge Marelli: "L'arbitro ha commesso due errori, il varista ne ha sanato solo uno"

Allora Ravezzani afferma: "Però d’ora in poi ogni minimo contatto verrà depenalizzato. Dunque se spingi molto e commetti infrazione Var tace. Se tocchi poco Var decide al posto dell’arbitro (perché se lo richiama diventa difficile non cambiare decisione). Vorrei più coerenza. Su Theo rigore evidente. Per me e tutti gli ospiti ieri sera (incluso il tuo amico Biasin ) il rigore su Theo era evidente. Per lo stesso principio avrebbe dovuto intervenire la Var. Poi, come sai, io ritengo che ci dovrebbero essere più rigori per tutti. E quindi più spettacolo".

Marelli tenta di sviare: "Vabbé, se partiamo da un principio del genere, allora è inutile discutere. La linea è fischiare solo rigori veri, non a caso il numero totale è di 71 al momento, quasi il 40% meno dello scorso anno. E ne sono felice, è sempre stata una mia "battaglia".

Conclude Ravezzani: "Io dico che l'arbitro ha commesso due errori, ma il varista ne ha sanato solo uno. Ovviamente avrei sostenuto la stessa tesi a episodi invertiti".