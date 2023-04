Battistini esalta Mike Maignan: "Quanta personalità"

MilanNews.it

L'agente Graziano Battistini, ex portiere, nella sua intervista con TMW si è soffermato anche su Mike Maignan, sempre più protagonista con il Milan: "Ha dimostrato tanta personalità nell'interpretazione del ruolo. Maignan è padrone di un ambiente come il Milan, è diventato subito il loro portiere ed è una cosa non banale. Potrà anche avere qualche limite tecnico, ma è talmente esuberante che ha messo tutti d'accordo".