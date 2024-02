Bayern Monaco ancora sconfitto: 3-2 dal Bochum. Ma per ora Tuchel rimane

(ANSA) - BERLINO, 18 FEB - Aumenta, e pesantemente, la pressione su Thomas Tuchel, l'allenatore del Bayern Monaco. Infatti dopo le sconfitte in campionato con il Bayer Leverkusen e in Champions con la Lazio è arrivata un'altra battuta d'arresto, quella di oggi nel posticipo di Bundesliga sul campo del Bochum. I padroni di casa si sono imposti per 3-2 e ora Tuchel rischia, anche se il club ha fatto sapere che per ora non ritiene di dover esonerare il tecnico, che da parte sua non intende dimettersi. Passato in vantaggio con Musiala dopo 14 minuti, per poi incassare i gol di Asano, Schlotterbeck e Stoeger.

Inutile la rere di Kane a 3' dalla fine. Così ora i punti di distacco dal Leverkusen sono diventati otto, 58 della capolista contro i 50 dei bavaresi. Da notare che anche Bochum-Bayern, come altre partite in Germania in questo fine settimana, ha subito delle interruzioni a causa del lancio di palle da tennis in campo da parte dei tifosi, che protestano contro il via libera all'ingresso di investitori stranieri e fondi privati in Bundesliga. (ANSA).