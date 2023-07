Bayern Monaco, Tuchel: "Gravenberch via? Troppo presto per parlarne"

MilanNews.it

Intervenuto in conferenza stampa, Thomas Tuchel ha parlato di Leon Goretzka e Ryan Gravenberch, due giocatori che potrebbero lasciare il Bayern. L'olandese è finito nel mirino del Milan: "Troppo presto per parlare di questo ma posso dire che entrambi sono nella nostra squadra. Ryan ha il ruolo di sfidante e deve tirar fuori il meglio da ciò. Leon viene da un finale di stagione insoddisfacente, ci aspettiamo molto da lui. Non ho saputo da Leon che ha altri piani. Tutti i centrocampisti sono qui e vogliono vedere prima cosa ha in mente il mister. Penso che sia troppo presto nella finestra di mercato per commentare questo".