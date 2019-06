BBC,vicino accordo Juve-Chelsea su Sarri

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - Accordo raggiunto tra Juventus e Chelsea per l'arrivo di Sarri sulla panchina bianconera. A sostenerlo è la BBC, secondo cui per liberare il tecnico il club di Andrea Agnelli verserà alla squadra londinese 5 milioni di sterline. Per l'allenatore, sempre secondo la televisione d'Oltremanica, è pronto un biennale da sei milioni di euro a stagione, con opzione per il terzo anno.