Becca (pres. e propr. Dudelange): "Risultato esagerato, 3-1 sarebbe stato giusto. Il Milan deve crescere ancora tanto"

Flavio Becca, presidente e proprietario del Dudelange, ha parlato in mix zone dopo la partita contro il Milan. Ecco le dichiarazioni raccolte da MilanNews.it: “Io sono tifoso dell’Inter, mi sarebbe piaciuto pareggiare qua. Bisogna dire che, il risultato è meritato ma nostri due gol sono arrivati da autoreti. Il risultato è esagerato, 3-1 sarebbe stato giusto. Il Milan deve crescere molto, non sarà facile contro l’Olympiakos. Ma ho rispetto per il Milan”.