Beccalossi: "Mi piace lo spirito di Gattuso, sembrava in difficoltà e ora il Milan è in zona Champions"

Evaristo Beccalossi, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di Rino Gattuso e del momento in casa rossonera dopo gli ultimi successi in campionato: "Negli ultimi periodi Gattuso le ha provate tutte, mi piace lo spirito, si parlava di un allenatore in difficoltà, invece sta reagendo bene, è in zona Champions League".