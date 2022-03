Beckham, paura per l'ex Milan: i ladri sono entrati nella sua villa di Londra

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grande spavento per la famiglia Beckham. Un uomo mascherato è riuscito a entrare nella villa di Londra mentre David, Victoria e la loro figlia Harper Seven (10 anni) erano all'interno. Secondo quanto scritto dal quotidiano Daily Mail, il ladro ha fatto irruzione nell'abitazione di Holland Park (valore di oltre 47 milioni di euro) riuscendo a rompere una finestra del piano superiore, mentre Beckham e la sua famiglia dormivano al piano inferiore.

Il furto è stato scoperto da Cruz Beckham (17 anni), di rientro a casa dopo aver festeggiato con i suoi amici. Il ragazzo ha trovato una finestra rotta in una delle stanze riservate agli ospiti. Immediatamente, l'ex calciatore di Manchester United, Real Madrid e Milan ha chiamato la polizia per verificare se il ladro fosse ancora in casa. Il malvivente è riuscito a rubare alcuni oggetti di design e apparecchi elettronici dal valore di migliaia di euro. Nella stessa notte ci sono state due rapine in altre due case nella stessa zona.