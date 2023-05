Fonte: tuttomercatoweb.com

Asmir Begovic, ex portiere del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a BT Sport commentando il derby di Champions perso dai rossoneri contro l'Inter: "Tutto quello che poteva andare storto per il Milan è andato storto. Un disastro assoluto, una cosa che non potevano immaginare nemmeno nei peggiori incubi"