Behrami commenta la stagione del Milan: "Non è stato alzato il livello"

Valon Behrami ha commentato a DAZN la stagione del Milan: "Quando giochi il campionato da Campione hai bisogno di una rosa di livello e di innesti che alzano il livello, non puoi provare sempre a sorprendere. Devi provare a consolidare e alzare il livello, ma questo non è stato fatto. La stagione è fallimentare, la Champions è un traguardo fantastico ma la qualificazione è troppo importante anche per la proprietà".