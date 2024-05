Behrami e la posizione in campo di Reijnders: "Non lo vedo davanti alla difesa"

Valon Behrami, ex giocatore, intervenuto a DAZN, ha commentato così la vittoria del Milan contro il Cag​​​​​​​liari: "Era da valutare la reazione della squadra dopo le esclusioni importanti di Pioli. La differenza lo fa l'atteggiamento in campo. Ci sono state delle belle risposte. Il Cagliari ci ha provato con coraggio, è una squadra è ancora viva. Nel finale ha concesso tanto perchè era tutta in avanti".

Lo svizzero ha poi rilasciato queste parole sulla prima stagione in rossonero di Tijjani Reijnders: "Reijnders ha avuto un ottimo impatto, ha avuto una flessione per un periodo. E' andato come il Milan a fasi alterne. Però è stato sempre bene fisicamente, è sempre stato a disposizione. Non lo vedo davanti alla difesa, mentre con Bennacer è già diverso. Al Milan è mancato tanto Bennacer".