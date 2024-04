Behrami: "Il Milan ha perso punti sull'Inter nel periodo degli infortuni. Cambio allenatore? Se ti guardi in giro..."

Sabato sera il Milan ha battuto la Fiorentina ed è uscito dal Franchi con tre punti preziosi che gli hanno permesso di allungare a +6 dal terzo posto occupato dalla Juventus di Allegri. A questo punto della stagione Pioli sembra aver quasi centrato il posto Champions e ha davanti un quarto di finale di Europa League da giocarsi con la Roma. L'ex viola Valon Behrami parla dell'annata rossonera finora:

“Secondo me la partita di questa sera (sabato sera, ndr) rappresenta proprio questo. Cioè che il Milan dimostra che ha perso i punto dall’Inter nel periodo della Champions e nella crisi per gli infortuni. Poi dopo ha sempre avuto ottima continuità, ha sempre giocato benissimo, ha ottenuto dei punti. Ti guardi intorno e vedi gli allenatori che ci sono in giro: o spendi tanto, quindi cambi completamente idea, o altrimenti ti conviene restare così. Puoi aggiungere qualche giocatore che ti alza il livello”.