Behrami: "Mi domando quale sia l'ambizione di Leao. Ha qualità da top ma è inconsistente"

vedi letture

È di sicuro Rafa Leao il giocatore rossonero più "discusso" del momento. Il portoghese non trova il gol in Serie A da settembre (ma ha segnato in Champions e in Coppa Italia) e post infortunio sta avendo difficoltà a far valere il suo strapotere fisico. Allo stesso tempo però fa vedere di star lavorando anche su altre situazioni e si sta rivelando un prezioso regista offensivo, seppur decentrato.

Su DAZN Valon Behrami ne parla così: “È un giocatore da giornata sì e giornata no. Mi domando quale sia la sua ambizione, perché le qualità da top player le può avere. Però è troppo inconsistente".