Behrami non ha dubbi: "Un Milan secondo con un'EL in bacheca farebbe un'ottima stagione"

Persa oramai da tempo la possibilità di concorrere per lo Scudetto, il Milan deve ora provare a blindare il secondo posto ed arrivare fino in fondo in Europa League, competizione che fra le altre cose il Diavolo non ha mai vinto in carriera. Riuscire ad alzare un trofeo del genere potrebbe significare tanto per la formazione di Stefano Pioli, la quale darebbe un netto significato alla propria stagione dopo le tante critiche ricevute nel corso di questi mesi.

A confermare questa ipotesi l'ex calciatore di Napoli ed Udinese, fra le altre, Valon Behrami, che ospite di DAZN ha detto: "Una vittoria in Europa cambia parecchio la visione delle cose, abbiamo visto cosa è successo con la Roma di José Mourinho. Un Milan secondo con un'Europa League in bacheca farebbe un'ottima stagione".