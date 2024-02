Behrami: "Parlare di un nuovo allenatore al Milan mancanza di rispetto verso il lavoro di Pioli"

Valon Behrami, intervenuto a DAZN nel post partita di Frosinone-Milan 2-3, parla così del momento di mister Pioli, tra campo, futuro e tante critiche.

Queste le sue dichirazioni: “In questo momento parlare di un nuovo allenatore al Milan, come se il Milan fosse tanto indietro, la vedo come una mancanza di rispetto nei confronti del lavoro di Pioli e dei suoi risultati. Il gioco non è stato sempre straordinario è vero, ma ha sopperito spesso ad una grande emergenza infortuni. L’onda mediatica va così, nel senso che l’allenatore debba essere cambiato a fine anno”.