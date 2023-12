Behrami sulle scelte di Pioli: "Non mi sembra la situazione giusta per mettere i giovani"

Intervenuto a DAZN, Valon Behrami ha parlato così delle scelte di Pioli di non mettere Simic in difesa, spostando Theo come centrale e Florenzi a sinistra: "Questa non mi sembra la situazione giusta per mettere i giovani. Quella di Theo mi sembra la scelta giusta".