Belgio, campionato finito: Bruges campione e gli altri verdetti

Nessuna grande sorpresa quando il voto di questo pomeriggio dopo le raccomandazioni comuni di giovedì sera della task force e del consiglio di amministrazione della Pro League. L'assemblea generale, composta da 23 membri ha deciso: il Bruges è campione per la sedicesima volta nella sua storia e ha accesso diretto ai gironi della Champions League. Waasland-Beveren è retrocesso. Il Gent va in Europa, secondo dopo 29 giorni di campionato, al terzo turno preliminare della Champion's League. Lo Charleroi, terzo, direttamente nei gironi di Europa League. L'Anversa, 4 °, al terzo turno preliminare di Europa League e lo Standard, 5 °, al secondo turno preliminare di Europa League.

Dopo il decreto ministeriale dell'8 maggio che ha interrotto la competizione (nessuna ripresa del calcio possibile prima del 31 luglio), i leader del calcio belga non avevano, è vero, altra scelta. Tuttavia, permane il problema della promozione dalla seconda divisione e della gara tra Beerschoot e Louvain e della finale della Coppa del Belgio. Il prossimo campionato 2020-2021 inizierà in linea di principio il 7 agosto con la partecipazione di 16 squadre. La formula sarà la seguente: 30 giornate per la stagione, 6 per gli spareggi. Play-off a 4 per il titolo, play-off per l'Europa League a 4. In tutto 36 partite.