Belgio e Brasile punto a punto, stasera può cambiare la vetta del ranking FIFA: tutti gli scenari

In testa al ranking FIFA dal 2018, il Belgio potrebbe perdere il trono proprio nell'ultima partita dell'anno solare. Come riportano diversi media belgi, infatti, la partita contro il Galles sarà decisiva: i Red Devils manterrebbero sicuramente il primato solo in caso di vittoria, mentre in caso di sconfitta o di pareggio bisognerà guardare al risultato del Brasile, impegnato nella difficile sfida contro i rivali di sempre e distante solo sei punti nel ranking. Qualora la Seleçao riuscisse a battere l'Argentina, infatti, scavalcherebbe la squadra di Martinez. In caso di parità nel match che si disputerà stanotte, il Brasile otterrà la vetta solo se il Belgio dovese cadere contro Ramsey e soci. Insomma, nonostante la qualificazione sia già acquisita, saranno due incontri tutt'altro che banali.