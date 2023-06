Belgio U21: De Ketelaere manda in porta Openda con un gran passaggio d'esterno, Leao apprezza: "Crack"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Durante il primo tempo di Belgio-Olanda, match valido per la fase a gironi di Euro U21, Charles De Ketelaere, per l'occasione capitano dei Diavoletti Rossi, si è messo in mostra con un bel passaggio di esterno per Openda: superata la metà campo il rossonero ha innescato in profondità l'attaccante del Lens con un tocco preciso di esterno sinistro che ha tagliato fuori i difensori. Purtroppo il bel gesto tecnico è stato sprecato visto che Openda, a tu per tu con il portiere, non è riuscito a fare gol.

Sprecato sì, passato inosservato no. Rafael Leao, spesso primo tifoso dei suoi compagni, non ha perso tempo per commentare il bel passaggio del numero 90 del Milan. "Crack", il commento del portoghese su Twitter.