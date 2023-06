Belgio U21, il giudizio della Gazzetta sulla partita di De Ketelaere

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha commentato la gara di Charles De Ketelaere nel Belgio U21, ieri pomeriggio impeganto contro i pari età della Georgia agli Europei di categoria: partita finita in parità. Questo il giudizio della sua prestazione sulla rosea: "Il ct lascia a De Ketelaere ampissima libertà di movimento: CDK è libero di farsi vedere a sinistra come a destra, scambiando la posizione con i compagni di reparto. Si vede che c’è grande fiducia in lui, ed è normale.

Logico dunque puntare su di lui, e Charles non si è certo tirato indietro: ha chiesto e ricevuto palla muovendosi tanto, con intelligenza e spesso in maniera pericolosa e costruttiva. Ma è sempre mancato qualcosa, a lui come ai suoi compagni".