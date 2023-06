Belgio U21, pareggio contro la Georgia: 90' minuti per De Ketelaere e Vranckx

MilanNews.it

Pareggio amaro per il Belgio Under 21 nella seconda giornata degli Europei di categoria. La formazione belga contro la Georgia ha ottenuto un solo punto, subendo una rimonta. Il Belgio infatti era riuscito a portarsi in vantaggio con De Cuyper, raddoppiando con Ramazani. Nella ripresa però i georgiani hanno accorciato le distanze con Tsitaishvili, pareggiando nel finale con Guliashvili. De Ketelaere e Vranckx sono partiti titolari e hanno giocato per tutto il match.